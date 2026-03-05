5日の衆議院本会議で、国民民主党の田中健議員が、減税と住宅ローン金利の上昇が家計に与える影響、結局負担はプラスなのかマイナスなのかについて質問した。【映像】議場から声が上がる瞬間（実際の様子）田中議員は「住宅ローン控除の拡充が盛り込まれました。しかし、足元では金利上昇の動きがあります。仮に変動金利が1％上昇した場合、4000万円の借り入れでは、年間負担は約40万円増加します。一方で、基礎控除の引き上げ