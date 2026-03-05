黒部市が先月、「武隈市長のハラスメント」に関して市の管理職を対象にアンケートを行ったところ、回答者の半数以上が「ハラスメント行為を受けた」と答えていたことが分かりました。武隈市長はきょう取材に対し、「真摯に受け止め改善に努める」と述べ、来月の黒部市長選に2期目を目指して立候補する意向を改めて示しました。 黒部市の武隈市長は先ほど午後5時ごろ報道陣の取材に応じました。◆黒部市 武隈市長「真摯に