北陸で初めてとなるすし職人養成校が、きょう富山市に開校しました。「すし」のブランド化を進める県の取り組みの一環で、後継者の育成や発展に繋げたい考えです。 富山市東岩瀬町に開校したのは、すし職人養成校、「北陸すしアカデミー」です。知事や県議ら関係者がスタートを祝いました。◆KNB 吉田颯人 記者「『寿司といえば、富山』をキャッチフレーズにブランド化を進める富山県。この場所から多くの職