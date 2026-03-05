ボートレース平和島の「第24回府中市長杯」は5日、4日目の準優勝戦2番勝負が終了。6日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが出そろった。準優勝戦12Rは、竹田和哉の2コース捲りにイン金子和之が抵抗して、1マークががら空きになった。そこを3コースの荒川健太が差し抜けて1着。荒川に続いて4コースから差した桑島和宏（41＝東京）は2着で、地元東京支部から唯一、6強入りを決めた。ピットに帰投すると「よっしゃー、