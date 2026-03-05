和歌山・串本町で打ち上げられたのは、東京のベンチャー企業「スペースワン」が開発した小型ロケット「カイロス3号機」。打ち上げから約1分後に飛行中断措置が取られ、4回目の挑戦も失敗となりました。5日午前11時10分、その瞬間を見届けようと多くの人が見守る中、打ち上げられたカイロス3号機はぐんぐん上昇。無事成功かと思われたその時、一瞬、爆発のような現象が。発射から68.8秒後のことでした。見学会場のアナウンス：ミッ