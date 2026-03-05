◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC韓国ーチェコ（5日、東京ドーム）試合前に元チームメートが国際試合の舞台で再会を果たしました。チェコ代表のテリン・ヴァヴラ選手と韓国代表のジャーマイ・ジョーンズ選手は2021年にMLBボルティモア・オリオールズ傘下のチームで短期間ですが、ともにプレーしました。ジョーンズ選手はアメリカで生まれましたが、母のミシェルさんが韓国で生まれたため、今回のWBCでは韓