定期預金にお金を預ける際、多くの人が頭を悩ませるのが「預け入れ期間」です。一般的に期間が長いほど金利は高くなります。目先の高さにつられて資金を長く拘束すると、さらなる金利上昇時に「もっと高く預けられたのに」と後悔するかもしれません。その一方で、期間が短いと、満期ごとの預け替えが手間に感じることも。今回は、独自の好条件を打ち出す「地方銀行」と、安定の「ゆうちょ銀行」を比較し、50万円を1年・3年・5年で