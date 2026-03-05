2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した奧ゆいさんの待望の1st写真集「ゆいゆい」（撮影：横山マサト、税込3630円、A4判オールカラー128ページ）が3月25日、KADOKAWAよりリリースされます。【写真】王道のアイドルポーズをきめる奥ゆいさんベトナム・ダナンを舞台に、近代的な街並みと伝統が共存する風景の中で撮影が行われました。写真集のテーマは「旅するグラビア」。黒髪での清