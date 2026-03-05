中国科学院と北京大学の研究チームは人と同様の概念形成、理解と交流を実現する新たなニューラルネットワークのフレームワーク「CATS Net」を共同開発しました。関連する研究成果はこのほど国際学術誌「ネイチャー・コンピュテーショナル・サイエンス」に掲載されました。この新たな人工知能（AI）システムには2つの重要な能力があります。一つは概念を自動的にまとめることです。画像などの視覚情報を処理する際、複雑な情報を簡