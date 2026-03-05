2026年に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、25周年を祝う様々な特別イベントが開かれていて、かつての人気アトラクションも10年ぶりに復活しました。3日に行われた開業25周年を祝うセレモニーでは、子どもにも大人にも愛されるスヌーピーや、大人気アニメ映画のキャラクター・ミニオンなどが勢揃いしました。 USJは2001年、ハリウッド映画の世界を体験でき