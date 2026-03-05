Photo: ハル 1個あたり約149円。それでいて、この使い勝手。 キッチン周りや壁収納に役立つマグネットにはさまざまなタイプがありますが、我が家でいちばん活躍しているのが、DALTON（ダルトン）の「MAGNETIC CLIP SET OF 5 A」（税込748円／5個セット）です。使い勝手、デザイン、価格。どれをとっても優秀なんです。キッチンで本領発揮なんといっても、ピンチタイプなのが最高に使いやすい