名古屋グランパスの山岸祐也が３月５日、自身のインスタグラムを更新。カタールW杯を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り、「美しすぎるサポーター」として世界的に注目された、タレントでドラマーのSHONOさんとの結婚を報告し、計４枚の２ショットを公開した。現在32歳で2024年から名古屋でプレーしている山岸は、「いつも熱い応援ありがとうございます！ このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました！」