福山市は２億４千万円で契約する改装工事について、議会の議決が必要なのに議会に提案しないまま契約していたことを明らかにしました。 「大変申し訳ありませんでした」 法律と条例の規定では予定価格が１億５千万円以上の工事の請負契約には議会の議決が必要です。 福山市は市の光交流館の改築工事の契約金額が２億４千万円あまりにもかかわらず契約締結の議案の提出を忘れ、議会の承認を得ないまま去年１２月に契約を結んだと