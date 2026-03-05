１８年ぶりにリニューアルした宮島ロープウエーの新しいゴンドラが公開されました。 ５日に宮島ロープウェイの山頂側にある榧谷駅で行われたのは、リニューアルしたゴンドラの安全祈願祭です。 榧谷駅と獅子岩駅を結ぶ２台のゴンドラは導入から１８年が経過していて、安全面と快適性を考えリニューアルされました。 宮島ロープウエー 田村智康社長「宮島の自然と、それから瀬