冬のイメージがあるカキを春にも楽しんでもらおうと、県内の飲食店などでカキ料理が味わえるイベントが始まります。 生食用のカキに卵をまとわせラードを使い低温で揚げていきます。カキフライなのかと疑ってしまうような白い衣をまとったカキ。 加熱した大竹市産のカキにコウネを巻いて炙った一品…６日から県内１７９の飲食店やスーパーなどで始まるのが「ひろしま春の牡蠣まつり」です。 春のカキの