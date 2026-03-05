浜岡原発がある静岡県御前崎市やその周辺の市議会では3月5日、中部電力によるデータ不正問題に関する質問が相次ぎました。 【写真を見る】中部電力・浜岡原発のデータ不正問題で揺れる地元議会 周辺市長に問われる再稼働と防災対策への姿勢=静岡 自治体のトップは再稼働、防災対策への姿勢が問われています。菊川市議会：再稼働に対する市長の見解は ＜奥野寿夫 菊川市議＞ 「今回の中部電力の不正行為や浜岡原発