5日ですべての試験が終了した公立高校入試。受験生の皆さん本当にお疲れ様でした。5日行われた社会と数学の試験、どのような問題が出題されたのでしょうか。大手学習塾「昴」の講師に傾向を分析してもらいました。学習塾「昴」事業統括部の園田善之副部長。5日行われた試験の出題の傾向について聞きました。まずは社会です。(昴事業統括部・園田善之副部長)「全体として社会は少し易しくなった気がする。教科書に出ている基本