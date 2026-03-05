現職・斉藤市長が6期目を目指し立候補へ 任期満了に伴う熱海市長選に、現職の斉藤栄市長が6期目を目指して立候補する考えを明らかにしました。 【写真を見る】「伊豆山の復旧復興はまだ道半ば」任期満了に伴う熱海市長選 現職の斉藤栄市長が6期目を目指し出馬表明 土石流の被災地の復旧復興や、観光経済の活性化などを継続していくとしています。 ＜斉藤栄 熱海市長＞ 「伊豆山の復旧復興については、まだ道半ばであると認識