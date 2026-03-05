日本のジェンダーギャップ指数は148か国中118位と低い。国際女性デーを前に、県内企業の取り組みを取材した。城山ホテル鹿児島では従業員の7割が女性で、3日連続で休める「ハピィ休暇」や男性の育休取得率6割超など、子育てと仕事の両立を支援。新日本科学では「なでしこ委員会」を設け、女性社員の声を反映した制度改革を進め、2017年には敷地内に託児所も設置した。こうした企業努力がある一方、県内の女性