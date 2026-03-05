3月4日から2日間にわたって行われた公立高校入試。試験を終えた生徒からは安どの声が聞こえました。2日間とも受験したのは7700人で、大きなトラブルはなかったということです。公立高校の入学試験2日目。社会と数学の試験そして面接が行われ、今年は7700人が2日間とも受験しました。受験倍率が県内で最も高い1.6倍だった鹿児島玉龍高校では、試験を終えた受験生たちがほっとした表情を見せていました。（受験生）「やっぱり