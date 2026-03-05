CBCテレビ特番『さらば！大家族チャンネル 〜変化と進化の密着1637日』が、3月7日午後4時〜5時（CBCテレビローカルエリア）に放送される。【写真】大家族…豊橋在住の大塚家、豊田在住の庄子家東海地方の個性豊かな大家族の日常に密着・配信しているCBC公式YouTube『大家族チャンネル』のスペシャル番組第8弾にして最終回となる。愛知県尾張旭市在住、1男8女の11人大家族・上田家の変化と進化をたどるためドライブへ。大家族