歌謡グループ「純烈」の弟分で、4月8日にデビューを控える4人組「モナキ」が5日、大阪市北区のスポーツニッポン新聞社を訪れ、意気込みを語った。純烈・酒井一圭がプロデュースするオーディションで応募者1000人の中から選ばれたじん（39）、サカイJr.（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）による歌謡グループ。担当カラーの衣装で登場し、ういういしく自己紹介。集まったスポニチ社員らに「よろしくお願いします」と、はじけ