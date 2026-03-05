えがお健康スタジアムが見える熊本市東区のファミリーマート。披露されたのは、ロアッソ熊本の監督と選手のラッピングです。■ロアッソ熊本・岩下航主将「すごくすばらしいです」 ファミリーマートは去年、ロアッソ熊本とクラブパートナー契約を結んでいて、チームを応援し地域を盛り上げようと企画されました。4日からは全国のファミリーマートで選手のブロマイドの販