モデルでフルート奏者のCocomi（24）が6日までに自身のインスタグラムを更新。親交のある歌手との“ペアリング”姿に「愛の力」とコメントした。その歌手は、「ahamo」のCMでも共演する歌手のアイナ・ジ・エンド。アイナが自身のインスタグラムで「会ったら、たまたま同じ蛇モチーフの指輪をしていた」とつづり、2人ともシルバーの蛇の指輪をした写真を投稿した。Cocomiもその投稿を引用し「愛の力ってやつだね」とつづった