県は4日、八代海に発令していた赤潮警報を解除しました。天草市下浦町沿岸で海水から有害プランクトンの一種、ヘテロカプササーキュラリスカーマが基準を超えて確認され、県は去年12月、八代海に赤潮警報を発令しました。その後、海水の調査を続けた結果有害プランクトンが確認されなくなったとして、赤潮警報を解除しました。 県によりますと、今回の赤潮で約51万個のアコヤガイが死に、被害金額は8684万円に上る