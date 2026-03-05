ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の23年大会で、侍ジャパンのヘッドコーチを務めた白井一幸氏（64）が、5日放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP」（後7・00）に出演し、前回大会の大ピンチを振り返った。白井氏は勝つためのメンタル術を4つ披露。そのうちの一つが「諦めるなという言葉はいらない」というものだった。「我々、ピンチになるとどうしても諦めるな、諦め