『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「工事中の大型重機、突然倒れるタクシーの目の前で…」についてお伝えします。◇韓国・大邱中心部。 通勤時間帯、客を乗せて走るタクシーのドライブレコーダーの映像には、青信号を通過しようとしたその時、目の前に大型の重機が倒れてくる様子が映っています。タクシーは、車体すれすれで難を逃れました。韓国メディアによりますと、倒れたのは地面を掘るための重機で、