５月の歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３日〜２７日）で３代目尾上辰之助を襲名する尾上左近の特別ビジュアルが５日、初公開された。襲名披露狂言として上演される昼の部「寿曽我対面」の曽我五郎と夜の部「鬼一法眼三略巻菊畑」の奴虎蔵実は源牛若丸で、いずれも初役。曽我五郎は曽祖父の２代目松緑、祖父の初代辰之助、父の松緑も勤めた、紀尾井町ゆかりの役。奴虎蔵実は源牛若丸は、古風にすっと決まる立ち姿から着