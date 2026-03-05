歌舞伎俳優の中村時蔵が５日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」に出演した。昼の部の「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、１月に新国立劇場・中劇場で上演された「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。１月に「鏡山―」で中老尾上を勤めた時蔵が二代目中老尾上を演じた。かつてのお初であり、今