◆オープン戦日本ハム―西武（５日・エスコンＦ）執念で先取点をもぎ取った。両軍無得点の３回１死満塁、西武・西川愛也外野手が山崎の１３８キロシュートを止めたバットに当てた打球は三塁線に転がった。三塁手が前進して捕球し一塁に送球するも、「中途半端なスイングになってしまいましたが、ファーストまで必死に走りました」という気迫の走塁がわずかに勝りセーフに。三塁走者・滝沢の好走塁もあり、先制の適時内野安打と