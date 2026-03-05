巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、山口寿一オーナーや阿部慎之助監督らが出席した。阿部監督は「先日東京でも燦燦会、盛大にお招きをいただきまして、皆様には本当に激励の言葉をいただいてうれしく思っております」と開口一番。「チームは『前進』というスローガンでスタートしまして、キャンプも順調に、ちょっとけが人は出てしまったんですけど、