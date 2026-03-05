巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、山口寿一オーナーや阿部慎之助監督らが出席した。チームは昨季リーグ３位でＶ逸。今年は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指すシーズンとなる。山口オーナーはまず「ジャイアンツにとって敵地の関西でこれだけ多くの方々が毎年、応援してくださるということは大変心強くありがたいことであります。今年は阿