「干渉しない」と聞くと、冷たい、無関心という印象を持つ人もいるかもしれません。しかし実際は、相手を突き放すことではなく、必要以上に踏み込みすぎず、相手の意思を尊重する関わり方です。口出しを減らし、適切な距離感を意識することで、人間関係はぐっと楽になることがあります。本記事では、干渉しない人の特徴や、相手別に心地よい距離を保つための考え方をわかりやすく解説します。「干渉しない」とは?「干渉しない」と