きさらぎ賞４着のコレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）は皐月賞トライアルの若葉Ｓ（３月２１日、阪神・芝２０００メートル）に向かう。マーガレットＳ６着のアスミルはファルコンＳ（３月２１日、中京・芝１４００メートル）へ。