◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）韓国が初回に豪快な満塁本塁打で先制した。０―０の初回。１番のキム・ドヨンが四球を選ぶと、１死から３番のイ・ジョンフがチーム初安打となる右前打。米大リーグのジャイアンツでプレーする主将がチャンスをつくり、球場の雰囲気を変えると、４番のアン・ヒョンミンは四球で１死満塁。５番のムン・ボギョンがチェコ先発右腕パディシャークのスライダーを完璧に