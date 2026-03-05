ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、きょう5日(23:00〜)に配信される。『資産、全部売ってみた』場面カット○「正直に言っていい?」番組では、母のフィリピン料理店開業を目指し、自らの売れる資産を売却、貯金と合わせて390万円を準備したゆきぽよが、飲食店開業のリアリティを学ぶため、飲食店経営者として成功を収めているタレント・はるな愛のもとを訪れる。「つらい時に一番すぐに助けてくれた」