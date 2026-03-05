市役所の職員などになりすまして高齢者からキャッシュカードを騙し取り、ATMからあわせて350万円を引き出して盗んだ疑いで、犯行グループの指示役トップの男が再逮捕されました。 詐欺と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、大分市の無職・濱粼涼容疑者（30）です。 鹿児島県警によりますと、濱粼容疑者は4人の男女と共謀し、市役所の職員などになりすまして福岡県に住む当時70代の女性にうその電話をかけた