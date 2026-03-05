5日、県内の公立高校入試は2日目の試験が行われ、7700人が臨みました。全ての試験を終えた受験生に、今一番やりたいことを聞きました。 鹿児島市の鶴丸高校では定員288人に対し、423人が出願しました。2日目のきょう5日は社会と数学の試験の後、面接が行われ、試験を終えた受験生は安堵の表情を見せていました。 （受験生）「自分のベストを尽くしたから後悔はない」 （受験生）「結構難しかったが、面接も平常心でできた」 （