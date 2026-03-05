秋田朝日放送 障がい者スポーツの国際大会に出場した水泳の保坂幸平さんが県庁を訪れ、メダル獲得を副知事に報告しました。 県庁を訪れたのは、秋田南高校中等部３年の保坂幸平さんです。保坂さんは、去年１２月ドバイで行われた若手選手の登竜門とも呼ばれるアジアユースパラ競技大会に日本代表として出場し、４×５０メートルのメドレーで金メダル、１００メートル平泳ぎで銀メダルを獲得