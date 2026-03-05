秋田朝日放送 去年１２月に男鹿水族館ＧＡＯで生まれたホッキョクグマのオスの赤ちゃんが、すくすく成長しています。現在は水に慣れる練習中で、名前の募集も始まります。 母親モモのえさのサバに興味津々の赤ちゃんは、生後３カ月を迎えました。モモの母乳を飲んで順調に成長し、体重は１０キロ近くになるとみられるということです。 プールがある展示場に出るためには水に慣れる必要があり、水の入った容器を部屋