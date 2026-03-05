秋田朝日放送 少子化などの課題を抱える中、中学校の部活動を学校から地域へと展開していく動きが進められています。 中学校の部活動については少子化の影響や教員の長時間勤務の問題などを踏まえ、国は部活動を学校単位から地域単位に展開することを目指しています。今年度までの３年間は改革推進期間とされており、来年度からは「改革実行期間」として国は全国的に部活動の地域への移行を加速させていく方針です。 5日は