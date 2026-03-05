中国で全人代＝全国人民代表大会が開幕しました。政府は今年の経済成長目標を4.5%から5%と去年よりも引き下げました。5日、北京で開幕した全人代では李強首相が政府の活動報告を読み上げ、消費の振興にさらに力を入れる方針を打ち出しました。李強 首相「強大な国内市場の整備に力を入れる。消費押し上げ、特別行動を踏み込んで実施する」消費低迷への対策として、具体的には低所得者層の「所得向上の促進」や、「社会保障制