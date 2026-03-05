新日本プロレスは5日、後楽園ホールで「NEWJAPANCUP2026」が行われた。前日の同1回戦でドン・ファレに敗れた東京五輪柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンは矢野通、マスター・ワト、海野翔太と組んでHOT軍の金丸義信、高橋裕二郎、DOUKI、チェーズ・オーエンズ組の8人タッグで3戦ぶりに白星。試合はリングに上がってからの対戦となったが、結局、全員からの攻撃を受けるはめに。しかし、ウルフも反撃。高橋に脳天砕