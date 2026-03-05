自転車の悪質な交通違反に対して反則金を伴う「青切符」が４月から導入されます。方針が公表されて以降、利用者の理解は深まっているのでしょうか？【写真で見る】「自転車シミュレーター」で運転体験してみると…4月から自転車違反に「青切符」導入どんなルールに？井上貴博キャスター：4月1日から自転車の交通違反に「青切符」が交付され、反則金が科せられるようになります。対象は16歳以上です。▼スマホなどの「ながら運転