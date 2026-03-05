明治学院大は５日、４月から陸上部（長距離ブロック）の指揮を執ることになった中村匠吾氏（３３）の新監督就任記者会見を東京都港区の白金キャンパスで開いた。中村新監督は「（箱根駅伝で）２０３０年の予選会突破、２０３１年の本戦出場を目指したい」と意気込みを語った。中村氏は駒大時代に２０１５年の第９１回箱根駅伝１区で区間賞を獲得。富士通に進んでからは１９年の東京五輪代表選考会マラソングランドチャンピオン