茨城・坂東市のカードショップでカメラが捉えたのは、手当たり次第に商品を盗んでいく“トレカドロボー”の瞬間です。黒い服に黒い帽子、目元以外全て隠した全身黒ずくめの人物。棚に陳列された商品を箱ごとバッグに詰め込んでいきます。被害に遭ったオーナー：許せないといった気持ちがある。盗まれたのはポケモンカードをはじめとするトレカ1000点以上。被害総額は約150万円相当だといいます。被害に遭ったオーナー：すでに販売