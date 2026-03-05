◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国-チェコ（5日、東京ドーム）韓国代表は5日、初戦のチェコ戦に臨み、初回から打線が爆発しビッグイニングをつくりました。1回表を無得点におさえた韓国はその裏、先頭打者が四球を選び、1死後、3番イ・ジョンフ選手がライト前ヒットを放ち1死1、2塁のチャンスを作ります。その後、4番打者が四球を選び1死満塁とすると、5番ムン・ボギョン選手がスライダーを完璧に捉え、右