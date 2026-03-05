クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督(51)が、スピード違反により6か月間の運転禁止処分を受けたことが明らかになった。英『ザ・サン』が伝えている。指揮官は昨年7月15日午前7時半ごろ、ロンドン南部バーモンジーの制限速度20マイル/h(約32km/h)ゾーンでBMWを運転中、スピードカメラに捕捉された。違反3日前には、パレスがFAカップ優勝で得たUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が変更される痛手を受けたばかり。劇的な