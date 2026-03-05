◆■バスケットボールに集中できる環境整備 3月5日、日本バスケットボール協会（JBA）がオンライン会見を実施し、強化委員長と男子日本代表のダイレクターを兼任する伊藤拓摩氏が『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window2』について総括。試合のみならず直前合宿の拠点となった沖縄の関係者たちに感謝を示した。 これまでの日本代表の活動といえば、東京都内にあ