果物ジュース「山形代表」などを手がける山形食品とモンテディオ山形が共同で熱中症対策ドリンクを開発しました。 【写真を見る】購入することがチームの応援に！ 飲料製造会社とモンテディオ山形が熱中症対策ドリンクを開発！ CMキャラクターは "あの" 女子プロレスラー！（山形） 今週末のホーム開幕戦に合わせ販売されるこのドリンク、購入がチームの応援にもつながるということです。